Dimanche solidaire ! Contes pour petit.e.s et grand.e.s le matin Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, dimanche 4 février 2024.

Dimanche solidaire ! Contes pour petit.e.s et grand.e.s le matin Le dimanche 4 février 2024 à 11h, Les conteurs de Genève proposeront mythes, légendes et autres histoires qui vous feront voyager autour de l’exposition Human.Kind. Dimanche 4 février, 11h00 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Tarif normal: CHF 10.- | Tarif enfant de moins de 12 ans: CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T11:45:00+01:00

Fin : 2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T11:45:00+01:00

Venez tendre l’oreille et découvrir un conte !

Le dimanche 4 février 2024 à 11h, Les conteurs de Genève proposeront mythes, légendes et autres histoires qui vous feront voyager autour de l’exposition Human.Kind.

– Pour les enfants dès 5 ans, en compagnie de leurs parents.

– Durée: 45 minutes, de 11h à 11h45

– Nombre de places disponibles: 30

– En français

Mais qu’est-ce que le Dimanche Solidaire ? C’est tout simple chaque premier dimanche du mois, profitez de tarifs réduits avec les billets d’entrée à 10.- au lieu de 15.-. C’est également une occasion de faire une bonne action, car l’achat d’un billet équivaut à un billet qui sera offert à la Croix Rouge genevoise ainsi qu’à d’autres partenaires locaux. Ces billets seront ensuite distribués aux bénéficiaires de ces organisations. En participant au Dimanche Solidaire, vous favorisez l’accès à la culture par un geste citoyen, de personne à personne.

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Avenue de la Paix 17, 1202 Genève Genève 1209 +41 22 748 95 25 https://www.redcrossmuseum.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://shop.redcrossmuseum.ch/selection/timeslotpass?productId=10229151127434>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-international-croix-rouge-croissant-rouge/

Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge