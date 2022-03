Dimanche salsa / bachata La Seiche,Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du dimanche 6 mars au dimanche 27 mars à La Seiche, Sevrier (Haute-Savoie)

Dimanches salsa / bachata ————————- Le dimanche de 15h à 19h cours / initiation Salsa avec Sylvain ou Bachata avec Mica. Tout niveau. Bar & restauration. infos : [La Seiche Sevrier](https://lemarchedelaseiche.fr/agenda-lac-annecy/)

entrée gratuite

2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T19:00:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T19:00:00;2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T19:00:00

