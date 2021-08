Noisy-le-Sec Studio Boissière Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Dimanche projection/musique inspirée d’Haïti Studio Boissière Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Après-midi et soirée sous le thème haïtien, à partir de 16h initiation aux tambours devant le Studio Boissière 18h: projection d’un court-métrage de Gyu Férolus LATIBONIT: alégorie d’une chanson traditionnelle. Participation artistique en live, guitare, chant, poème Soirée et performance électro-vodou Restauration insuliare de saison

entrée libre

tambours participatifs / court-métrage LATIBONIT / musique live et performance électro -vodou. Restauration insulaire Studio Boissière 268 Boulevard Aristide Briand 93100 MONTREUIL Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis

2021-08-15T16:00:00 2021-08-15T23:50:00

