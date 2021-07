Orée d'Anjou Orée d'Anjou 49530, Orée-d'Anjou DIMANCHE POÉTIQUE À LIRÉ Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: 49530

DIMANCHE POÉTIQUE À LIRÉ
Orée d'Anjou, 25 juillet 2021

Rendez-vous au musée Joachim du Bellay pour une visite théâtrale avec la comédienne Marie Charles. Parcourez ensuite le sentier Du Bellay en compagnie du poète Raphaël Reuche pour une promenade poétique. Poursuivez votre découverte de Liré par une visite guidée des ruines du château natal de Joachim Du Bellay au domaine de la Turmelière.

Contact: leseclatsdoree@oreedanjou.fr +33 2 40 09 04 13

