Dimanche Plougastel-Daoulas, 16 décembre 2021, Plougastel-Daoulas.

Dimanche 2021-12-16 – 2021-12-18 Espace Avel Vor 135 rue Santik Beneat

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas

Deux compagnies belges se réunissent autour d’une écriture collective.

Dimanche opte pour une poésie ultra-visuelle, un théâtre burlesque sans parole, pour nous dépeindre une humanité en total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques. Comment passer un dimanche à la maison tranquille alors que tout se transforme et s’effondre autour soi ?

L’être humain peut déployer une surprenante inventivité pour tenter de préserver son quotidien… jusqu’à l’absurde. Nous croiserons aussi une expédition de reporters animaliers… des ours blancs… des cigognes…. Nous irons à la neige, sur l’eau… Une pièce incroyablement drôle et poétique sur le climat pour toute la famille.

Représentations prévues :

– Jeudi 16 décembre à 19h30

– Vendredi 17 décembre à 14h30 et 20h30

– Samedi 18 décembre à 19h30

A partir de 8 ans.

Organisateur : Le Quartz

+33 2 98 44 24 96 https://www.lequartz.com/Dimanche.html

Deux compagnies belges se réunissent autour d’une écriture collective.

Dimanche opte pour une poésie ultra-visuelle, un théâtre burlesque sans parole, pour nous dépeindre une humanité en total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques. Comment passer un dimanche à la maison tranquille alors que tout se transforme et s’effondre autour soi ?

L’être humain peut déployer une surprenante inventivité pour tenter de préserver son quotidien… jusqu’à l’absurde. Nous croiserons aussi une expédition de reporters animaliers… des ours blancs… des cigognes…. Nous irons à la neige, sur l’eau… Une pièce incroyablement drôle et poétique sur le climat pour toute la famille.

Représentations prévues :

– Jeudi 16 décembre à 19h30

– Vendredi 17 décembre à 14h30 et 20h30

– Samedi 18 décembre à 19h30

A partir de 8 ans.

Organisateur : Le Quartz

dernière mise à jour : 2021-08-25 par