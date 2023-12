Dimanche Plaisirs : Les Grandes Parades de Noël à l’Hippodrome Paris-Vincennes ! Hippodrome Paris-Vincennes Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Du dimanche 10 décembre 2023 au dimanche 24 décembre 2023 :

dimanche

de 12h00 à 18h00

.Tout public. gratuit sous condition

ENTREE GRATUITE SUR INVITATION A TELECHARGER

Dites au revoir à l’ennui et à la grisaille de l’hiver ! L’Hippodrome Paris-Vincennes va booster votre week-end grâce aux Dimanche Plaisirs ! Nos dimanches sont animés, épicés et passionnés. Ils sont aussi savoureux grâce aux goûts réhaussés du Food Market™ et des bars V and B (hors 24 décembre), joyeux au son des rires des enfants qui s’initient au poney et tournent sur notre carrousel, et ils ont de l’enjeu par les plus grands champions trotteurs et cracks pilotes qui s’y affrontent. Enfin, ils ont la cote : les passionnés adorent venir prendre une dose d’adrénaline. En résumé, courses spectaculaires, animations gratuites et gastronomie vont transformer en journée pétillante et solaire un sombre dimanche hivernal !

Christmas is coming… à l’Hippodrome Paris-Vincennes pour les 3 prochains dimanches. Venez profiter des Grandes Parades de Noël le 10, 17 et 24 Décembre !

Pour le plus grands bonheur des petits comme des grands venez profiter d’animations gratuites** telles que : Baptêmes à poneys, Carrousel, jeux en bois, réalité virtuelle mais profitez également du spectacle magique de 9 courses de chevaux ! (Vous pourrez même profiter du bus suiveur et de la visite des écuries !!!)

VOTRE DIMANCHE 10 DECEMBRE : Votre invitation gratuite juste ici

Dimanche 10 décembre, c’est déjà Noël à l’Hippodrome Paris-Vincennes ! Welcome to the Christmas Show ! N’attendez pas le 25 décembre et plongez vous dès aujourd’hui dans la magie de Noël au rythme de la grande « Christmas Parade » américaine et des performances uniques ! Gastronomie, chants de Noël, courses spectacles et animations gratuites pour les enfants illumineront votre dimanche.

En exclusivité : Parade Lumineuse et Magique by la compagnie Tewhoola, Christmas show de cheerleaders, ambiance musicale et chants de Noël !

VOTRE DIMANCHE 17 DECEMBRE : Votre invitation gratuite juste ici

Dimanche 17 décembre, l’Hippodrome Paris-Vincennes revêt ses habits de lumières ! Magie de Noël sur la piste avec le Père Noël à cheval et en tribune. Une ambiance musicale unique ravira petits et grands tout au long de cette journée de l’élégance à la Française. Ce sera Noël en avance au royaume des trotteurs !

En exclusivité : Chants de Noël by la compagnie Jingle Bells, mais surtout ne manquez pas le défilé du Père Noël à cheval !

VOTRE DIMANCHE 24 DECEMBRE : Votre invitation gratuite juste ici

Dimanche 24 décembre, le réveillon commencera dès 12h sur l’Hippodrome Paris-Vincennes ! Offrez vous votre photo avec le Père Noël au rythme des tambours lumineux venus tout droit des USA ! Le cocktail idéal pour se mettre dans l’ambiance avant de fêter Noël !

En exclusivité : Show de Tambours lumineux by Mozdrums et photocall avec le Père Noël !

UN MOIS DE DECEMBRE MAGIQUE VOUS ATTEND !

* Programme sous réserve de modification (pas de Food Market™ ni offre V and B le 24 décembre)

** Animations dans la limites des places disponibles et gratuites sou certaines conditions

Hippodrome Paris-Vincennes 2 Route de la ferme 75012 Paris

Hippodrome Paris-Vincennes 2 Route de la ferme 75012 Paris

