Dimanche Plaisirs : Grande fête du Terroir à l'Hippodrome ! (C'est gratuit ! ) Hippodrome Paris-Vincennes Paris, 3 décembre 2023

Le dimanche 03 décembre 2023

de 11h30 à 18h00

.Tout public. gratuit sous condition

ENTREE GRATUITE SUR INVITATION A TELECHARGER

Dites au revoir à l’ennui et à la grisaille de l’hiver ! L’Hippodrome Paris-Vincennes va booster votre week-end grâce aux Dimanche Plaisirs ! Nos dimanches sont animés, épicés et passionnés. Ils sont aussi joyeux au son des rires des enfants qui s’initient au poney et tournent sur notre carrousel, et ils ont de l’enjeu par les plus grands champions trotteurs et cracks pilotes qui s’y affrontent. Enfin, ils ont la cote : les passionnés adorent venir prendre une dose d’adrénaline. En résumé, courses spectaculaires, animations gratuites et gastronomie vont transformer en journée pétillante et solaire un sombre dimanche hivernal !

Dimanche 3 décembre, votre journée fun aura pour thème la Grande Fête du Terroir.

Vous vivrez la rencontre de la France du Trot et de la gastronomie.

Le salon Mer & Vigne régalera vos papilles, tandis que les champions du Grand National du Trot se livreront une bataille palpitante sur la piste. Les meilleurs du circuit 2023 disputeront une Finale pleine de suspense !

Vos invitations gratuites à télécharger juste ici !

Au programme de cette journée :

Une AMBIANCE FESTIVE, CONVIVIALE mais surtout GASTRONOMIQUE grâce à la présence de plus de 80 stands de produits régionaux dans la Grande Halle à l’occasion du Salon Mer & Vigne !

Des ANIMATIONS GRATUITES** pour les plus petits seront également de la partie avec un carrousel, baptêmes à poneys et pleins d’autres surprises…

Mais un DIMANCHE PLAISIRS à l’Hippodrome Paris-Vincennes n’est rien sans la MAGIE DES COURSES !

Alors ne manquez cette journée de courses exceptionnelles avec notamment la Finale du Grand National du Trot !

RÉVEILLEZ VOS DIMANCHES !

* Programme sous réserve de modifications

** Animations gratuites sous certaines conditions (animations bus suiveur & visite des écuries gratuites sous conditions)

Hippodrome Paris-Vincennes 2 Route de la ferme 75012 Paris

Contact : https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/ https://www.facebook.com/ParisVincennesHippodrome https://www.facebook.com/ParisVincennesHippodrome https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/lp/famille/?m=mot

