. gratuit sous condition Entrée gratuite sur invitation à télécharger À Paris-Vincennes, préparez-vous à savourer un meeting d’hiver relevé ! Ce dimanche 20 novembre, venez assister au Grand Opening des Dimanches Plaisirs de 12h à 18h à l’hippodrome Paris-Vincennes. À Paris-Vincennes, préparez-vous à savourer un meeting d’hiver relevé ! Ce dimanche 20 novembre, venez assister au grand opening des Dimanches Plaisirs de 12h à 18h à l’hippodrome Paris-Vincennes. On se donne rendez-vous pour une journée sous le signe des plaisirs à partager en famille et entre amis. Enfin les revoilà ! Ces dimanches du trot hauts en saveurs, hauts en couleurs, hauts en chaleur de Paris-Vincennes. Un programme dense et flamboyant vous attend les Dimanches Plaisirs. Profitez d’animations gratuites * pour petits et grands : son carrousel Hippo’Drôle, une initiation pour devenir le meilleur jockey de l’histoire des courses grâce aux légendaires baptêmes à poneys, stand photo, animations à thème. Savourez une expérience gastronomique unique avec le Food Market dans le Grand Hall et les bars V and B. Vivez une ambiance festive grâce à la ferveur en tribune, la musique, les quiz, les cadeaux à gagner… Enfin, ressentez l’adrénaline de la compétition en admirant les champions en action dans des courses prestigieuses ! PROGRAMME ** * Animations gratuites sous conditions ** Programme sous réserve de modifications Animations gratuites ** : les enfants vont aussi en profiter Pour les enfants, rien n’est trop beau et le Meeting d’hiver ravive aussi leurs dimanches. Avec toute une série d’animations : carrousel, baptême à poney, rodéo mécanique, atelier mini-commentateurs, ils pourront passer un moment décalé qui saura les combler ! Pour les parents, et les plus grands, des ateliers sont aussi au programme : casques de réalité virtuelle, Tour bus pour découvrir la piste ; il y a moyen que les parents aussi prennent leur pied à l’Hippodrome Paris-Vincennes ! Le FoodMarket, de l’extase pour les papilles Gastronomie, partage et gourmandise sont les maîtres-mots qui animent la présence du 1er FoodMarket Indoor de l’Est Parisien dans un Hippodrome Paris-Vincennes ouvert à tous les plaisirs. Pour les familles, les foodies et les fans du trot, chacun pourra se restaurer selon son goût grâce au savoir-faire des quinze chefs présents sur toute la saison. Votre menu exceptionnel du dimanche 20 novembre : Venez savourer les délicieux sandwichs au pastrami de chez Homie’s Deli, les succulents burgers fermés de chez Disco Burger, Panda Panda et son lot de surprises tout droit venu de Chine. Une dégustation des savoureux produits Italien de chez Domenico’s en passant par les Antilles chez Kreol Bowl et pour finir Tambo qui ravira vos papilles avec la délicieuse gastronomie sud-américaine. Le V and B, une grande dose de convivialité Avec le V and B lui aussi une grande nouveauté du secteur avec son tout 1er Pop-Up bar parisien directement dans l’Hippodrome Paris-Vincennes, c’est une ambiance festive assurée. L’occasion de regarder les courses en musique, avec une bonne bande de copains pour là aussi rehausser vos dimanches. Avec le V and B : vous allez kiffer en toute convivialité. Les Dimanches Plaisirs de Paris-Vincennes vont réveiller vos dimanches, Ils vont les animer, les exhauster, les sublimer. Parce que ces dimanches sont différents, qu’ils ont un goût unique,

foncez vivre cet hiver un Dimanche Plaisirs à Paris-Vincennes ! Hippodrome Paris-Vincennes 2 Route de la ferme 75012 Paris Contact : https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/evenement/dimanche-plaisirs-grand-opening-20nov22/ 01 49 77 17 17 https://www.facebook.com/ParisVincennesHippodrome https://www.facebook.com/ParisVincennesHippodrome https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/evenement/dimanche-plaisirs-grand-opening-20nov22/

