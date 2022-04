Dimanche musical avec Melodi’Om au restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach, 1 mai 2022, Gunsbach.

Dimanche musical avec Melodi’Om au restaurant de la Maison du Fromage Gunsbach

2022-05-01 12:00:00 – 2022-05-01 15:30:00

Gunsbach Haut-Rhin Gunsbach

Dimanche 1er mai, le restaurant accueille le duo acoustique Melodi’Om pour un dimanche musical tout en détente et légèreté !

Créé en novembre 2018, Melodi’Om est un duo acoustique composé de Jazz (chanteur et guitariste) et Nadège (chanteuse) qui reprend et revisite les classiques (et moins classiques) des différents styles musicaux (pop, rock, variété française et internationale…).

Pour découvrir leur univers : https://melodiom.com/melo-made-in-alsace

Laissez-vous emporter par les vibrations mélodiques de Melodi’Om !

Réservez dès maintenant votre table au 03 89 77 45 55

Entrée libre

+33 3 89 77 90 00

