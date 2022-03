Dimanche Musette : Duo Lamagat Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Dimanche Musette : Duo Lamagat LA SIESTA CAPVERN Capvern

2022-03-06 15:30:00

2022-03-06 15:30:00 – 2022-03-06 LA SIESTA CAPVERN

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Thé dansant et Crêpes musettes

Dès 15h30 avec le duo Lamagat

Renseignements au 06 95 96 53 45 https://www.facebook.com/herve.siesta LA SIESTA CAPVERN Capvern

