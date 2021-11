Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Dimanche Muséojeux Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Dimanche Muséojeux Pontarlier, 28 novembre 2021, Pontarlier. Dimanche Muséojeux Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier

2021-11-28 – 2021-11-28 Musée Municipal 2 Place d’Arcon

Pontarlier Doubs EUR 0 Entre 14h et 18h.

Proposé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Pendant un dimanche, venez jouer au Musée en famille ! Grâce aux sacs Muséojeux, découvrez les collections en vous amusant : mimer, inventer des dialogues, chantonner devant un tableau et autres bonnes idées…

Limité à 10 familles.

Entrée libre. Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier

