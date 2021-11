Montignac Montignac Dordogne, Montignac Dimanche méditatif Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Dimanche méditatif Montignac, 7 novembre 2021, Montignac. Dimanche méditatif Salle de danse Espace Nelson Mandela Montignac

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle de danse Espace Nelson Mandela

Montignac Dordogne Montignac L’Amicale Laïque du Montignacois vous propose un atelier de meditation en mouvement et de danse sensorielle animé par Karin Pian Kling.

Si la méditation est une pratique qui vous intéresse mais que la position statique est une difficulté, rendez-vous de 10h à 12h en salle de danse pour découvrir cette autre forme de méditation, et de 14h30 à 16h30 pour un après-midi de danse sensorielle. 10h-12h : méditation en mouvement

Salle de danse Espace Nelson Mandela Montignac

