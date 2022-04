Dimanche hors les murs : Paysage et mobilité verte Montchanin Montchanin Catégories d’évènement: 71210

Montchanin 71210 Montchanin EUR Des circuits commentés pour (re)découvrir le patrimoine local.

Une (re)découverte de notre patrimoine naturel local, au côté de l’association Mines de Rayons et animée par le CAUE au cours d’une balade à vélo sur la commune de Montchanin.

Points de rendez-vous communiqués lors de l'inscription. ecomusee@creusot-montceau.org +33 3 85 73 92 00



