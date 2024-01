Dimanche hors les murs la maison natale de Raymond Rochette Maison natale de Raymond Rochette Le Creusot, dimanche 11 février 2024.

À l’occasion d’un nouvel accrochage d’œuvres de Raymond Rochette au Musée de l’Homme et de l’Industrie, l’Écomusée Creusot Montceau vous propose de découvrir la maison natale du peintre. Guidée par sa fille Florence Amiel, la visite sera l’occasion d’entrevoir son univers, sa famille, son métier d’instituteur et sa passion pour les arts.

Gratuit, renseignements et inscriptions par téléphone.

Nombre de places limitées. EUR.

Maison natale de Raymond Rochette 54 route de Saint-Sernin

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecomusee@creusot-montceau.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 16:30:00



