Dimanche gratuit au Musée Rochechouart Rochechouart, 6 mars 2022, RochechouartRochechouart.

Dimanche gratuit au Musée Rochechouart Rochechouart

2022-03-06 – 2022-03-06

Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart

Horaires d’ouverture : Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ; A partir du 1er octobre : Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Tarifs individuels : Plein tarif : 4,60€. Tous publics ne bénéficiant pas de réduction. Tarif réduit : 3€ en cas de fermeture partielle de l’établissement. Pour plus de renseignements voir le site internet du Musée. Ouvert à tous.

Lors des dimanches gratuits (chaque 1er dimanche du mois sauf juillet et août) les visiteurs peuvent suivre une visite accompagnée à 15h30. Cette visite gratuite est ouverte à tous sans réservation. Ces dimanches gratuits sont également régulièrement l’occasion d’assister à des concerts, chorégraphies, contes ou lectures dans les salles d’expositions. Ces événements offrent un nouvel éclairage sur les expositions et les œuvres.

Horaires d’ouverture : Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ; A partir du 1er octobre : Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Tarifs individuels : Plein tarif : 4,60€. Tous publics ne bénéficiant pas de réduction. Tarif réduit : 3€ en cas de fermeture partielle de l’établissement. Pour plus de renseignements voir le site internet du Musée. Ouvert à tous.

Rochechouart Rochechouart

dernière mise à jour : 2022-01-27 par OT Porte Océane du Limousin