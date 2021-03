La Richardais La Richardais 35780, La Richardais Dimanche gratuit au Musée Manoli – Visite libre du jardin uniquement La Richardais Catégories d’évènement: 35780

Dimanche gratuit au Musée Manoli – Visite libre du jardin uniquement, 4 avril 2021-4 avril 2021, La Richardais. Dimanche gratuit au Musée Manoli – Visite libre du jardin uniquement 2021-04-04 – 2021-04-04 Musée Manoli 9 Rue du Suet

Véritable écrin de verdure, le jardin présente la diversité de l'œuvre de Pierre Manoli, artiste du feu, alchimiste de la matière. Visite gratuite tous les dimanches jusqu'à la réouverture complète du musée. Créneaux de visite de 30 minutes à partir de 14h. En raison des restrictions actuelles, seul le jardin de sculptures sera rendu accessible aux visiteurs. Réservation en ligne obligatoire. Jauge limitée : En cas d'annulation, merci de nous prévenir. Dimanche 4 avril 2021 – De 14h à 18h – Musée Manoli +33 2 23 18 72 79

Détails Catégories d’évènement: 35780, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Musée Manoli 9 Rue du Suet Ville La Richardais