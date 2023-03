Dimanche Gratuit: 1er dimanche du mois Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Bayonne

Dimanche Gratuit: 1er dimanche du mois Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, 2 avril 2023, Bayonne . Dimanche Gratuit: 1er dimanche du mois 37 Quai des Corsaires Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne Basses-Pyrénées Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires

2023-04-02 – 2023-04-02

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires

Bayonne

Basses-Pyrénées EUR 1er dimanche du mois : entrée libre.

Démonstration de fabrication d’espadrilles.

14h, avec Amandine Busian, sandalière puis présentation de la vitrine consacrée aux espadrilles.

Le choix du conservateur.

15h, Visite de l’exposition parcours Marie Garay.

Avec Sabine Cazenave, directrice du musée. 1er dimanche du mois : entrée libre.

Démonstration de fabrication d’espadrilles.

14h, avec Amandine Busian, sandalière puis présentation de la vitrine consacrée aux espadrilles.

Le choix du conservateur.

15h, Visite de l’exposition parcours Marie Garay.

Avec Sabine Cazenave, directrice du musée. +33 5 59 59 08 98 Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Mathieu Prat

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Bayonne Autres Lieu Bayonne Adresse Bayonne Basses-Pyrénées Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Ville Bayonne Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne

Bayonne Bayonne Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne /

Dimanche Gratuit: 1er dimanche du mois Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 2023-04-02 was last modified: by Dimanche Gratuit: 1er dimanche du mois Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne 2 avril 2023 37 Quai des Corsaires Musée basque et de l'Histoire de Bayonne Bayonne Basses-Pyrénées Basses-Pyrénées Musée Basque et de l'histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne Basses-Pyrénées