le dimanche 13 février à 14:00

-De 14 h à 17 h un jeu coopératif et ludique dans les salles de la paroisse, ouvert à tous A 17 h à l’église : Conférence du Père Jean-Marie Petitclerc « L’Education, un chemin de sainteté » Le groupe Laudato SI’ propose de venir découvrir les enjeux du changement climatique grâce à la fresque du climat : jeu et conférence. Paroisse St Jean Bosco 81 Rue Alexandre Dumas 75020 Paris 81 Rue Alexandre Dumas 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00

