2022-10-09 14:00:00 – 2022-10-09 19:30:00

Haute-Sane Venez découvrir, apprendre, pratiquer les danses folk.

À l’Espace Frichet.

Stage de danse de 14h à 16h30.

Animé par Serge BERNARD AVEC LES MUSICIENS DE FEU AU PLANCHER. Accessible à tous, initiés et débutants.

Programme : scottiches, polkas, valses, mazurkas, danses bretonnes, bourrées, rondeaux, mixers…

danses par couples, en cercle, collectives avec variantes pour initiés.

Pause GOUTER OFFERT suivi d’un BAL FOLK de 17h à 19h30 avec le groupe FEU AU PLANCHER (Accordéon –Violon – guitare – Flûtes – Cornemuse).

Folkophonie c’est : un atelier danse : mercredi 20h / un atelier musique : vendredi 20h des stages, des bals folk. STAGE : INSCRIPTION PREALABLE.

Atelier danse 5 euros / bal : 6 euros / atelier et bal : 10 euros.

Organisation : Folkophonie 41 avenue des Vosges 70280 RADDON.

Réservation au 03 84 94.02.56 et 06.78.07.08.23 Courriel : folkophonie@gmail.com. folkophonie@gmail.com +33 3 84 94 02 56 Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

