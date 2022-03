Dimanche festif : tressage et swing Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

En ce dimanche d’été qui s’annonce léger, Florie Andreges invite petits et grands à découvrir l’art du tressage. Lors de cet atelier, Florie vous guide dans la confection de bulles tressées qui viendront orner les arbres du jardin du Relais… tels des mondes suspendus….Le groupe Seddiki Jazz Band partagera une musique authentique et chaleureuse : le timbre feutré de la clarinette, l’assise de la contrebasse et la sensibilité de la guitare. Public: Dès 6 ans **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

Découvrez l’art du tressage pour réaliser des bulles tressées pour orner les arbres ; tels des mondes suspendus. Écoutez une musique authentique et chaleureuse de clarinette, contrebasse et guitare. Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

