On se pose dans le jardin du Relais pour écouter les sons envoutants du duo A&a (violon et percussions), qui invitent au voyage. Sous les airs de musique, on créé avec les Z’arts Recycleurs de jolis tapis naturels et colorés uniquement composés de végétaux. **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

Gratuit, sans réservation

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord



