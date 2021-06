Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Dimanche féérique à l’estaminet de la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ferme d’en Haut, le dimanche 4 juillet à 15:30

Tous les 1er dimanches de chaque mois, le collectif CarréRond propose une après-midi festive à l’estaminet de la Ferme. Dimanche 4 juillet 2021, de 15h30 à 18h30, c’est scène ouverte dédiée aux arts de la parole : conteurs, slameurs, poètes, romanciers, comédiens partagent avec vous des trésors de mots… vous donnent rendez-vous à l’estaminet de la Ferme d’en Haut

Entrée libre

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-07-04T15:30:00 2021-07-04T18:30:00

