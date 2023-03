DIMANCHE FAMILLE A L’ARCHIPEL D’AGDE Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

DIMANCHE FAMILLE A L'ARCHIPEL D'AGDE, 5 mars 2023, Agde
Chemin de Notre Dame à Saint-Martin

2023-03-05 10:00:00 – 2023-03-05 12:00:00

Hérault 16.5 16.5 EUR Dans l’espace ludique, vous connaissez, toboggans, petit bassin, notre équipe de maître nageur vous proposera des parcours ludiques ou des petites animations, puis ils mettront du matériel à votre disposition. Le Centre Aquatique de l’Archipel propose tous les 1ers dimanches du mois un moment convivial à partager en famille à travers des jeux et parcours ludiques qui raviront petits et grands. contact@centresaquatiquesagglo.com +33 4 67 35 32 00 https://centresaquatiquesagglo.com/ Agde

