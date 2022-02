Dimanche En Plein Virage : Le P’tit Limonaire En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Dimanche En Plein Virage : Le P'tit Limonaire

En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir, le dimanche 10 juillet à 16:30

Le P’tit Limonaire —————— ### _Un dimanche d’été En Plein Virage…_ En toute simplicité, Gilles est le tourneur du P’tit Limonaire : un orgue de Barbarie, des cartons perforés, une voix et en avant la musique… Le répertoire va de Bourvil à Thiéfaine en passant par Brassens, François Béranger, Pierre Perret, Véronique Sanson, Michèle Bernard, Bobby Lapointe, Gainsbourg, Ferrat, les Ogres de Barback, Trust, Nino Ferrer, Thiéfaine, Au P’tit Bonheur, Alain souchon, Mano Solo, Anne Sylvestre, Blues Trottoir, Stromae, Piaf, HK, Montand… Avec Gilles Morin + d’infos sur Le P’tit Limonaire [[https://www.facebook.com/leptitlimonaire/](https://www.facebook.com/leptitlimonaire/)](https://www.facebook.com/leptitlimonaire/) + de vidéos sur Youtube : _**Le P’tit Limonaire**_ [[https://youtu.be/lfg5gOTWp34](https://youtu.be/lfg5gOTWp34)](https://youtu.be/lfg5gOTWp34)

Entrée libre

Gilles est le tourneur du P'tit Limonaire : un orgue de Barbarie, des cartons perforés, une voix et en avant la musique! Le répertoire va de Bourvil à Thiéfaine en passant par François Béranger…

2022-07-10T16:30:00 2022-07-10T18:00:00

