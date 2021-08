Dimanche en musique Les Prés du Hem, 15 août 2021, Armentières.

Les Prés du Hem, le dimanche 15 août à 10:00

Les rendez-vous musicaux « Un dimanche en musique » reviennent cette saison aux Prés du hem d’Armentières. Ce dimanche 15 août vibrera avec la musique du groupe Ze Leopardz. Toutes ces animations sont comprises dans le tarif d’entrée au parc. Pass sanitaire exigé à l’entrée du parc Ouverture du parc de 10h à 20h. Au programme de cette journée : * De 10h à 17h : démonstration de chiens de troupeaux. * Dès 10h30, l’association Janat proposera la création de jouets buissonniers en éléments naturels. * Dès 13h : Shet 59 propose des baptêmes à poneys pour découvrir ce shetland race rustique originaire d’Ecosse. Un échassier sera présent aussi pour animer cette après-midi festive. * A partir de 15h : Partagez un moment musical en famille ou entre amis toute une après-midi en rythme avec le groupe Ze Leopardz de la compagnie Illo In Tempore à 15h/16h/17h/18h Durée 30 min. I ls sont deux, ils sont fougueux, indomptables et indomptés, ces truculents équidés revisitent des tubes anglo-saxons avec un humour glacé et sophistiqué. Un duo contrebasse-chant étonnant et décalé, des personnages en noir et blanc hauts en couleurs. * Atelier de photographie avec Sophie Martz. Apprenez à mettre en valeur la nature avec votre smartphone. Deux créneaux d’une heure : 14h00 à 15h00 et 15h30 à 16h30.

Tarif plein : 8€ / réduit : 5€ / famille 24€/ gratuit pour les moins de 4 ans et les abonnés

Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au parc

Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord



