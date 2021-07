Armentières Les Prés du Hem Armentières, Nord Dimanche en musique Les Prés du Hem Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Les Prés du Hem, le dimanche 1 août à 10:00

Un dimanche en musique aux Prés du Hem ! Toutes ces animations sont comprises dans le tarif d’entrée au parc. Ouverture du parc dès 10h. Venez partager un moment musical en famille ou entre amis. Toute une après-midi en rythme avec La Compagnie du Tire Laine. Apprenez à sublimer la nature avec Sophie Martz et participez à un atelier des Z’art recycleurs : « peindre avec la terre » 3 prestations dans l’après-midi : * Atelier manuel « Peindre avec la terre » à partir de 14h30 avec Les z’arts recycleurs . Atelier de photographie avec Sophie Martz afin d’apprendre à mettre en valeur la nature avec son smartphone. Deux créneaux d’une heure : 14h00 à 15h00 et 15h30 à 16h30. * Trois concerts en déambulation de la Compagnie du Tire Laine : 15h00 / 16h00/ 17h00 Durée 20 min

Tarif plein : 8 €/ réduit 5€/ famille 24 €/ gratuit pour les – 4 ans et les abonnés

Venez partager un moment musical avec La Compagnie du Tire Laine et partagez un atelier des Z’art recycleurs : « peindre avec la terre » Les Prés du Hem 7 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord

2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T20:00:00

