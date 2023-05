Dimanche en Live ! Place de la Pointe, Pantin Pantin Catégories d’Évènement: ile de france

On se retrouve le 10 juin pour un dimanche en Live avec Mandakil !! Un collectif fondé autour des grooves de l’afrobeat nigérian et du jazz éthiopien. Mandakil apporte sa vision psychédélique & d’énergie brute rock à ces courants musicaux. De la danse enfiévrée à la transe contemplative, Mandakil propose un voyage à travers les paysages inexplorés de ses grooves puissants. Atelier de la semaine : Tomber oui, souffrir non. Comment réussir à bien tomber ? « Tomber oui, souffrir non » est un cours gratuit de 1H15 consacré aux techniques permettant de tomber par terre sans se faire (trop) mal. Il est donné par deux personnes : une artiste et une coach de Parkour. Le cours est constitué d’exercices techniques mais aussi d’histoires de chutes. Les sessions ont lieu sur toutes sorte de sol : pelouse, béton ciré, parquet. Réalisé avec l’association Pink Parkour, association de parkour féminin. Place de la Pointe, Pantin Place de la Pointe 93500 Pantin Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://urlz.fr/lODG https://urlz.fr/lODG

