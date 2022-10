DIMANCHE EN JEU La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

DIMANCHE EN JEU La Bresse, 14 novembre 2022

Vosges La Bresse la ludothèque de la MLC de La Bresse, ses bénévoles et ses partenaires, organisent un événement gratuit pour toute la famille autour du jeu (jeux de société, jeux géants, d’adresse, de construction, coin des tout petits…). Buvette et gourmandises en vente. ludothequemlclabresse@gmail.com +33 3 29 25 60 09 Ludothèque – MLC La Bresse

