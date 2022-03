DIMANCHE EN FÊTE (DEUX SPECTACLES ET ANIMATIONS) AU FESTIVAL CEP PARTY 2022 À VALLET Vallet, 3 avril 2022, Vallet.

Dimanche en Fête : 2 spectacles et animations. /// COMME LE VENT DANS LES VOILES : c’est une joyeuse invitation au voyage. Pas à pas, guidés par la danseuse, les enfants vont à la rencontre des sensations. Notre corps comme seul navire, on vogue alors à la découverte de ce qui se passe en nous et autour de nous. A travers une danse ludique et incitative, c’est tout notre rapport au monde et à nous-même qui est réinventé. Par le jeu et le mouvement, ce sont les enfants qui font naître la danse. C’est une danse heureuse, libre et qui nous fait nous sentir vivant (Dès 3 ans). /// THE WACKIDS : c’est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan” du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour de leurs concerts (Dès 5 ans)

Dimanche en fête (Comme le vent dans les voiles / The Wackids / Animations) dans le cadre de Cep Party au Champilambart à Vallet le dimanche 3 avril à partir de 16h

