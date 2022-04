Dimanche en famille L’éveil à l’art de Rodin Musée Rodin, 3 avril 2022, Paris.

du dimanche 3 avril au dimanche 29 mai à Musée Rodin

Les enfants doivent obligatoirement être accompagné d’un adulte. « Raconte-moi Rodin » Pour les enfants de 3 à 5 ans, tous les dimanches du mois d’avril. Au rythme de ritournelles, comptines et autres mimes, venez faire connaissance avec « Monsieur Rodin » et découvrez les multiples facettes de ses sculptures ! « Le jardin de Rodin » Pour les enfants de 6 à 10 ans, tous les dimanches du mois de mai. À l’aide d’indices, observez quelques-unes des plus célèbres œuvres d’Auguste Rodin, disséminées dans les jardins. Par des jeux d’observation et de mime, vous serez invités à comprendre la puissance et l’expressivité des corps de Rodin et sa grande imagination.

Billet combiné tarif plein 22€ (droit d’entrée + visite) Tarif plein : 12€ (hors droit d’entrée) Tarif réduit : 9€ (enfant de -18ans, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, titulaire de la Carte Rodin.)

Une programmation d’ateliers conçue pour accompagner les tout-petits lors des premiers éveils à l’art de Rodin. Venez passer un dimanche après-midi en famille au musée Rodin.

Musée Rodin 77 rue de varenne 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Paris



2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T16:00:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T16:00:00;2022-04-17T15:00:00 2022-04-17T16:00:00;2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T16:00:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T16:00:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:00:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T16:00:00;2022-05-29T15:00:00 2022-05-29T16:00:00