DIMANCHE EN FAMILLE – SIESTE COSMIQUE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

DIMANCHE EN FAMILLE – SIESTE COSMIQUE Toulouse, 27 mars 2022, Toulouse. DIMANCHE EN FAMILLE – SIESTE COSMIQUE LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

2022-03-27 – 2022-03-27 LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville

Toulouse Haute-Garonne 3.3 EUR VIVEZ UNE AVENTURE SPATIALE UNIQUE !

Les Sieste Cosmique : un voyage musical et cinématique au ralenti sur disques vinyle, mené par un « VDGJ » (Vidéo Disque Gourou Jockey).

Confortablement installé dans un décor hypnotique en apesanteur, visitez des contrées lointaines où le pied de l’homme n’a encore jamais posé l’oreille. Le Metronum propose des événements Metro Pitchou, une programmation jeune public pour découvrir en famille un concert/spectacle adapté pour les plus petits/enfants ! VIVEZ UNE AVENTURE SPATIALE UNIQUE !

Les Sieste Cosmique : un voyage musical et cinématique au ralenti sur disques vinyle, mené par un « VDGJ » (Vidéo Disque Gourou Jockey).

Confortablement installé dans un décor hypnotique en apesanteur, visitez des contrées lointaines où le pied de l’homme n’a encore jamais posé l’oreille. LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Ville Toulouse lieuville LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

DIMANCHE EN FAMILLE – SIESTE COSMIQUE Toulouse 2022-03-27 was last modified: by DIMANCHE EN FAMILLE – SIESTE COSMIQUE Toulouse Toulouse 27 mars 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne