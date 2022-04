Dimanche en famille – l’éveil à l’art de Rodin Musée Rodin, Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Billet combiné tarif plein 22€ (droit d’entrée + visite) Tarif plein : 12€ (hors droit d’entrée) Tarif réduit : 9€ (enfant de -18ans, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, titulaire de la Carte Rodin. Les bénéficiaires du tarif réduit bénéficient de la gratuité du droit d’entrée)

Une programmation d’ateliers conçue pour accompagner les tout-petits lors des premiers éveils à l’art de Rodin. Venez passer un dimanche après-midi en famille au musée Rodin. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pendant la visite. « Raconte-moi Rodin » Pour les enfants de 3 à 5 ans, tous les dimanches du mois d’avril. Au rythme de ritournelles, comptines et autres mimes, venez faire connaissance avec « Monsieur Rodin » et découvrez les multiples facettes de ses sculptures ! « Le jardin de Rodin » Pour les enfants de 6 à 10 ans, tous les dimanches du mois de mai. À l’aide d’indices, observez quelques-unes des plus célèbres œuvres d’Auguste Rodin, disséminées dans les jardins. Par des jeux d’observation et de mime, vous serez invités à comprendre la puissance et l’expressivité des corps de Rodin et sa grande imagination. Musée Rodin, Paris 77, rue de Varenne 75007 Paris Contact : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/dimanche-en-famille https://www.facebook.com/museerodin https://www.facebook.com/museerodin

© Agence photographique du musée Rodin – P. Hisbacq

