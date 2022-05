DIMANCHE EN FAMILLE – L’ENDORMI

DIMANCHE EN FAMILLE – L’ENDORMI, 5 juin 2022, . DIMANCHE EN FAMILLE – L’ENDORMI

2022-06-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-05 Dimanche en famille de 8 à 99 ans

La journée sera composée d’un spectacle à 11h, puis d’un brunch à 12h15, à 14h pour les parents une sieste musicale et pour les enfants un atelier avec l’auteur du spectacle. infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 http://www.nest-theatre.fr/ Théâtre en bois – Spectacle L endormi dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville