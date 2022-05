DIMANCHE EN FAMILLE – Initiation à l’ikebana Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève Catégorie d’évènement: Genève

Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient, le dimanche 8 mai à 14:30

Après un tour dans les salles chinoises et japonaises à la recherche des fleurs qui s’épanouissent sur de nombreux objets du musée, découvrez l’ikebana, art japonais de l’arrangement floral. Vous pourrez repartir avec votre création florale. En collaboration avec Ikebana International Genève. Durée 1h30 (visite et atelier), adultes & enfants accompagnés dès 8 ans CHF 20.- par participant.e (entrée et matériel compris) Sur inscription, avant le lundi 2 mai : [[reservations@fondationbaur.ch](mailto:reservations@fondationbaur.ch)](mailto:reservations@fondationbaur.ch) Légende image : Utagawa Kunisada (1786-1864) Dames créant des arrangements floraux Détail d’un triptyque ôban publié par Tsutaya Kichizô, 1854 (photo Marian Gérard) Atelier Ikebana en famille – Repartez avec votre création florale Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Genève

