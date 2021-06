Dimanche en Famille Ecole Brassens-Camus, 26 juin 2021-26 juin 2021, Arles.

Dimanche en Famille

Ecole Brassens-Camus, le samedi 26 juin à 14:00

Dimanche en Famille ——————- Un rendez-vous familial du Dimanche organisé par l’Association Capacité. Sur inscription auprès de [capacite@club-internet.fr](mailto:capacite@club-internet.fr) ou 06 12 54 84 36. Au programme de ce Dimanche après-midi (14h-17h), des activités parents/enfants à faire et à vivre ensemble : * Fabriquons des guirlandes colorées pour ensoleiller nos maisons et nos jardins avec Natalia. * Dansons, chantons sur des airs joyeux avec Linda Bravo. * Jouons ensemble avec les jeux de la ludothèque Martingale . Et d’autres surprises pour fêter ensemble l’arrivée de l’été. Et, pour conclure, partageons un excellent goûter offert par BioCoop Camargue. Venez avec votre bonne humeur, vos masques, nous serons à l’école Brassens Camus (rue Vincent Scotto). Merci à la Ville, à l’ACCM, au Réseau Parentalité d’Arles, à Biocoop et à Martingale pour leur soutien.

Participation libre aux frais

Un programme d’activités Parents/Enfants pour jouer, rire, se cultiver et passer du bon temps ensemble : atelier créatif, musique, chants et danse, jeux de groupe et de société.

Ecole Brassens-Camus rue Vincent Scotto, Arles Arles Trébon Bouches-du-Rhône



