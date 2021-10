Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Dimanche en famille / C’est l’expo du siècle Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Dimanche en famille / C’est l’expo du siècle Musée d’arts de Nantes, 28 novembre 2021, Nantes. 2021-11-28

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non Enfants : gratuitAdultes : gratuit sur présentation d’un billet d’entrée au musée. Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). À partir de 8 ans Devenez, le temps d’une partie, commissaire d’exposition !Vous allez découvrir, tout en jouant, les grands mouvements de l’histoire de l’art et le fonctionnement du musée.Mais qui réussira à faire le plus d’expositions ? Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes Age maximum À partir de 8 ans lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes