DIMANCHE EN FAMILLE – Boum Carnavalesque avec Mr Boom Le Metronum Toulouse, 13 mars 2022, Toulouse.

DIMANCHE EN FAMILLE – Boum Carnavalesque avec Mr Boom

Le Metronum Toulouse, le dimanche 13 mars à 16:00

Boum Carnavalesque avec Mr Boom ——————————- _[Boum déguisée]_ Venez danser en famille sur la piste de danse du Metronum, et sortez vos plus beaux déguisements pour épater l’assemblée ! [Mr Boom](https://www.mixcloud.com/mrboom/) sera missionné aux platines avec une sélection des plus festives. DJ et producteur installé à Toulouse, Mr Boom sait comment nous parler. Biberonné à la techno orthodoxe et aux sons des raves dans les années 90, il ne tarde pas à découvrir les joies polyrythmiques de la dance-music made in perfide Albion. Très vite, cet insatiable activiste musical explore les différentes contrées du groove, de l’afrobeat au disco et à la house, en passant par le broken beat et le UK Garage. Avec une telle intuition du dancefloor et un éclectisme contagieux, rien d’étonnant à le voir chroniqué dans la presse anglaise pour ses remixes. — Horaires : 16h Public : A partir de 6 ans Billetterie : 3€ en réduit / 5€ en tarif plein / Tribu: (2 adultes + 2 enfants) : 10€ > Billetterie à venir Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

3€ / 5€ / 10€

Venez danser en famille sur la piste de danse du Metronum le 13 mars !

Le Metronum Toulouse Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T18:00:00