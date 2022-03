Dimanche en famille – Bambou Merveilleux Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève Catégorie d’évènement: Genève

le dimanche 20 mars à 14:30

**Le bambou :** plante merveilleuse et matériau incontournable en Extrême-Orient ! Après une petite enquête dans les salles du musée sur les multiples vertus de cette plante, venez découvrir les magnifiques tressages de bambou de l’artiste vannier Tanabe Chikuunsai IV. Durée : 1 heure | Adultes & enfants accompagnés dès 6 ans Prix du billet d’entrée ; sans inscription

Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève

2022-03-20T14:30:00 2022-03-20T15:30:00

