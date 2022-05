Dimanche en famille au musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 5 juin 2022, Paris.

Le dimanche 05 juin 2022

Une journée d’activités en famille pour découvrir le lieu et son histoire, avec des animations autour de l’exposition Héroïnes romantiques

DIMANCHE 5 JUIN ACTIVITÉS EN FAMILLE

– Balade littéraire autour de l’exposition Héroines romantiques –

Le comédien et metteur en scène Gérard Cherqui invite les jeunes et leurs aînés à suivre un parcours littéraire personnel et subjectif, à travers la confrontation des textes et des pièces présentées au sein de l’exposition. Cette proposition déambulatoire est prétexte à l’évocation de personnages et de personnalités fameuses, de souvenirs et d’admirations, c’est aussi une tentative d’approche de ce qui fait l’essence de la figure de l’héroïne romantique.

2 sessions d’une heure :

· 14h

· 16h

Visite en famille, dès 12 ans.

Entrée libre dans la limite de 15 personnes, inscription sur place le jour de la visite.

Activité gratuite

– ‘Fabuleuses destinées’ visite contée dans l’exposition –

Une savoureuse sélection de récits et légendes dont les héros sont des héroïnes : princesses, paysannes ou jeunes filles en fleur, épouses, grands-mères ou enfants, elles brillent par leur ingéniosité, leur indépendance, leur courage, et leur intelligence.

· 10h30 (durée 1h30)

Visite en famille, dès 6 ans . Activité gratuite, billet disponible au musée ou en ligne

– Atelier herbier par Manolita Filippi, association Horti Tutti –

Proposé par l’association Horti Tutti, l‘atelier herbier s’adresse à toutes et à tous, petits et grands et invite à observer et herboriser les plantes spontanées en milieu urbain, dans le jardin du musée de la Vie romantique.

Munis de loupes de botanistes, les participants découvriront de manière ludique, leur histoire, le rôle des botanistes – en particulier celui des femmes au XIXe siècle – et leur importance face au changement climatique, thème de l’édition 2022 des Rendez-vous aux jardins.

Les participants pourront s’adonner à la confection d’une planche d’herbier et la conserver : une invitation à poursuivre chez soi !

3 sessions d’une heure :

· 14h30

· 15h45

· 17h

Atelier en famille, dès 7 ans, matériel fourni.

Entrée libre dans la limite de 10 personnes, inscription sur place le jour de l’atelier.

Activité gratuite

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris

Contact : https://museevieromantique.paris.fr/fr/agenda/week-end-en-famille-4-et-5-juin-2022 01 55 31 95 67 https://www.facebook.com/museevieromantique https://www.facebook.com/museevieromantique

© Fabrice Gaboriau