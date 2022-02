DIMANCHE EN FAMILLE – Atelier Batuca’rock Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

DIMANCHE EN FAMILLE – Atelier Batuca’rock Le Metronum, 17 avril 2022, Toulouse. DIMANCHE EN FAMILLE – Atelier Batuca’rock

Le Metronum, le dimanche 17 avril à 15:00

Atelier Batuca’rock ——————- _[Atelier musical]_ Les participants seront invités à former un ensemble de percussions, tel la Batucada brésilienne, guidés par un chef d’orchestre armé de sa guitare électrique. L’idée c’est que cela sonne rock ! Un travail autour de la pulsation sera mis en place pour appréhender la pratique rythmique collective. La pièce musicale se construira à travers des jeux d’imitation rythmique, de questions/réponses instrumentales, et d’apprentissage de cellules rythmiques simples. Nous aborderons de plus la pratique rythmique à travers le corps, et le ressenti corporel de la pulsation et des différents rythmes proposés. Entre la découverte des instruments de percussion, la pratique collective ainsi que la création, nous vous invitons à vous amuser, vous défouler, ainsi qu’à partager. — Horaires : 15h Public : A partir de 6 ans Billetterie : 3€ en réduit / 5€ en tarif plein / Tribu: (2 adultes + 2 enfants) : 10€ > à venir Pass sanitaire obligatoire : [https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

3€ / 5€ / 7€

Un atelier pour explorer la pratique rythmique collective ! Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

