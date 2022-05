Dimanche en famille Aqua II

2022-06-12 – 2022-06-12 Aqua est un cycle de trois expositions temporaires autour du thème de l'eau, conçues spécifiquement à destination du jeune public (5-10 ans), au musée Thomas Henry. L'atelier Dimanche en famille est l'occasion de partager ensemble, enfant (dès 5 ans) et adulte, un moment de découverte des collections et/ou expositions du musée. Ce mois-ci, petits et grands se retrouvent autour de l'exposition AQUA 2 pour un temps de visite suivi d'un atelier de pratique artistique sur le thème des métiers de la mer. Sur réservation. 10 enfants maximum ( + adultes accompagnateurs). Sans surcoût.

