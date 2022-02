Dimanche en Faïence Samadet Samadet Catégories d’évènement: Landes

Samadet

Dimanche en Faïence Samadet, 10 juillet 2022, Samadet. Dimanche en Faïence Musée de la Faïence de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet

2022-07-10 15:00:00 – 2022-07-10 16:00:00 Musée de la Faïence de Samadet 2378 Route d’Hagetmau

Samadet Landes Samadet 4.5 EUR Assistez à une démonstration de fabrication de faïence comme au temps de la Manufacture royale de Fayence au 18e siècle, donnée par les bénévoles de l’Association « Comité de la faïencerie ». Assistez à une démonstration de fabrication de faïence comme au temps de la Manufacture royale de Fayence au 18e siècle, donnée par les bénévoles de l’Association « Comité de la faïencerie ». +33 5 58 79 13 00 Assistez à une démonstration de fabrication de faïence comme au temps de la Manufacture royale de Fayence au 18e siècle, donnée par les bénévoles de l’Association « Comité de la faïencerie ». Musée de la Faïence de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OT Terres de Chalosse

Détails Catégories d’évènement: Landes, Samadet Autres Lieu Samadet Adresse Musée de la Faïence de Samadet 2378 Route d'Hagetmau Ville Samadet lieuville Musée de la Faïence de Samadet 2378 Route d'Hagetmau Samadet Departement Landes

Samadet Samadet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samadet/

Dimanche en Faïence Samadet 2022-07-10 was last modified: by Dimanche en Faïence Samadet Samadet 10 juillet 2022 Landes Samadet

Samadet Landes