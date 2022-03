DIMANCHE ELECTROPISME Montpellier, 6 mars 2022, Montpellier.

DIMANCHE ELECTROPISME Montpellier

2022-03-06 – 2022-03-06

Montpellier Hérault

EUR 15 25 Après 2 ans d’arrêt à cause de la crise sanitaire, Cloakroom invite signe le grand retour des Dimanches Electropisme !

ANNA

La dj star brésilienne dont le titre « Forever ravers » avec Miss kittin a retourné les dance floors du monde entier avant la crise du covid, revient encore plus fort cette année avec des morceaux sur Drumcode ou +8 ! L’année 2022 sera son année…

FRED B SIDE

Le résident Rex club, fondateur des cloakroom revient toujours avec plaisir dans sa région d’origine ou vous êtes toujours aussi nombreux à le suivre

Entre deux montées acid il jouera encore des morceaux d’une grande qualité.

KAMILLE LOUIS

On ne présente plus Kamille Louis le régional qui officie au Dancin et qui depuis peu est l’autre moitié de KMK2 avec Manue G. Le duo prépare un album pour 2022 dont les premiers morceaux comme « rendez nous nos caissons » donnent le ton ! Il ouvrira le bal avec des sons chauds comme il sait les distiller.

HERVE F

A l’instar de beaucoup, Hervé F était réellement là au milieu des années 90 lors de l’essor des rave parties, il a depuis toujours gardé un pied dans les soirées jusqu’a aujourd’hui et son nouveau projet DJ Konnection. Musicalement ses mix sont d’une parfaite précision.

Pass sanitaire obligatoire

+33 4 34 43 09 60 https://www.tropisme.coop/agenda/cloakroom_invite_anna

Montpellier

