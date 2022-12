DIMANCHE DU PATRIMOINE : SUR LES TRACES DES DINOSAURES Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

DIMANCHE DU PATRIMOINE : SUR LES TRACES DES DINOSAURES Lodève, 5 mars 2023, Lodève . DIMANCHE DU PATRIMOINE : SUR LES TRACES DES DINOSAURES Place Capitaine Francis Morand Lodève Hérault

2023-03-05 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-05 17:30:00 17:30:00 Lodève

Hérault Partez à la recherche d’empreintes de Dinosaures sur les hauteurs de Lodève avec Thomas, géologue et guide Nature à l’association Demain la Terre.

Cette randonnée sera un véritable voyage dans le temps de 200 millions d’années qui fera comprendre comment sont nées ces roches et ces paysages. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les plantes, de magnifiques panoramas et les fameuses capitelles, belles constructions en pierre sèches, preuves de la présence de l’homme.

Tout public à partir de 8 ans. Réservation obligatoire. Penser à une casquette, chaussures de marche (au minimum des baskets) et de l’eau. Attention randonnée, dénivelé important.

En cas de mauvais temps appeler l’office de tourisme pour savoir si l’animation est maintenue. Lieu de rendez-vous : se garer sur le parc de Lodève en face de la gendarmerie, rendez-vous devant le monument aux morts Partez à la recherche d’empreintes de Dinosaures sur les hauteurs de Lodève avec Thomas, géologue et guide Nature à l’association Demain la Terre. demain la terre

Lodève

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Place Capitaine Francis Morand Lodève Hérault Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

DIMANCHE DU PATRIMOINE : SUR LES TRACES DES DINOSAURES Lodève 2023-03-05 was last modified: by DIMANCHE DU PATRIMOINE : SUR LES TRACES DES DINOSAURES Lodève Lodève 5 mars 2023 Hérault Lodève Place Capitaine Francis Morand Lodève Hérault

Lodève Hérault