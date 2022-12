DIMANCHE DU PATRIMOINE : SUR LES TRACES DE PAUL DARDÉ Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles OT LODEVOIS ET LARZAC Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Saint-Maurice-Navacelles 5 EUR « Mon école, c’était la campagne » disait Paul Dardé. Le sculpteur « tailleur de pierre » à la vie impétueuse a autant marqué les esprits que les paysages des causses du Larzac. Suivez notre guide au cœur du village de Saint-Maurice-Navacelles et découvrez l’endroit où l’artiste a imaginé et construit un atelier-maison de ses propres mains. À proximité, observez le Faune, une des œuvres maîtresses du sculpteur. Rdv devant la guinguette Snack Grill les Tilleuls (se garer sur le parking de la salle des fêtes, à droite en entrant dans le village) Tout public. Durée 1h30. Gratuit

Suivez notre guide au coeur du village de Saint-Maurice-Navacelles et découvrez l’endroit où l’artiste a imaginé et construit un atelier-maison de ses propres mains. Faune Saint Maurice Navacelles ©Coralie Vanel (1)

