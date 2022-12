DIMANCHE DU PATRIMOINE : LES JARDINS DU DOMAINE DE MONPLAISIR Lodève, 4 juin 2023, Lodève Lodève.

Route des Plans

Route de Bédarieux Lodève Hérault

2023-06-04 14:30:00 14:30:00 – 2023-06-04 16:00:00 16:00:00

5 EUR Entre jardins à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir s’ouvre à vous le temps d’une visite. Étroitement lié à l’histoire de Lodève depuis plus de 300 ans, cet ancien domaine agricole est devenu un lieu d’exception où se côtoie une résidence de prestige et ancien site de production textile.

Rendez-vous à l’embranchement entre la route des Plans et de la route de Bédarieux.

Tout public. Durée 1h30

Réservation obligatoire

