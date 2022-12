DIMANCHE DU PATRIMOINE : A LA DECOUVERTE DU PAS DE L’ESCALETTE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

DIMANCHE DU PATRIMOINE : A LA DECOUVERTE DU PAS DE L'ESCALETTE Lodève, 2 avril 2023, Lodève

2023-04-02 14:30:00 – 2023-04-02 16:00:00

Hérault 0 0 EUR L’A75 et son tunnel du Pas de l’Escalette est pour beaucoup le symbole de la route des vacances. Mais qu’en était-il avant l’invention de la voiture ? Par où passait-on pour acheminer laine, bœufs et dindons ? Et cette haute falaise, n’est-elle pas idéale pour y implanter un château médiéval ? À moins d’être un repère de brigand… Mais depuis quand ce petit bout du Larzac méridional est-il un lieu de passage ? Remontez de siècles en sièclesl’histoire de “la petite échelle” qui enchante les voyageurs de tous les horizons, tout en restant sur le plancher des vaches ! Rendez-vous sur le petit parking le long de la D155, juste avant le coude pour passer au-dessus de l’autoroute coté SAINT FELIX. Coordonnées : 43.833363, 3.308397 En cas de besoin, contacter la médiatrice Caroline LEJEUNE au 06 73 18 95 64. Attention, elle ne répond plus au téléphone lorsque la visite a commencé… L’A75 et son tunnel du Pas de l’Escalette est pour beaucoup le symbole de la route des vacances. CAROLINE LEJEUNE

