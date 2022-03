Dimanche des Rameaux et de la Passion et Semaine Sainte Église Saint-Germain l’Auxerrois Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Samedi 9 avril 2022** 17h45, vêpres 18h30, messe anticipée des Rameaux et de la Passion avec la célébration du scrutin d’un catéchumène de la paroisse _**(diffusion sur KTO Télévision catholique)**_ **Dimanche 10 avril 2022,** _**Dimanche des Rameaux et de la Passion**_ 9h30, laudes 10h00, messe grégorienne avec bénédiction des rameaux 11h30, messe avec bénédiction des rameaux 16h30, 6ème conférence de Carême : Notre-Dame des Ferveurs par Mgr Jean-Louis Bruguès 17h15, temps de méditation devant la Sainte Couronne d’Épines 17h45, vêpres 18h30, messe des Rameaux et de la Passion avec bénédiction des rameaux présidée par Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire du diocèse de Paris _**(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO, Télévision catholique)**_ **Mercredi 13 avril 2022,** _**mercredi de la Semaine Sainte**_ 12h15, messe _**Les vêpres à 17h45 et la messe à 18h15 sont supprimés**_ 18h30, messe chrismale avec bénédiction des saintes huiles et renouvellement des promesses sacerdotales présidée par Mgr Georges Pontier, Administrateur Apostolique du diocèse, à Saint-Sulpice _**(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100. et KTO, Télévision catholique)**_ **Jeudi 14 avril 2022,** _**Jeudi Saint**_ 9h00, office des Ténèbres 17h00, confessions 18h30, office de la Cène du Seigneur, présidé par Mgr Georges Pontier, Administrateur Apostolique du diocèse _**(Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)**_ **Vendredi 15 avril 2022,** _**Vendredi Saint**_ 9h00, office des Ténèbres 10h00 à 17h00, ostension de la Sainte Couronne d’Épines 15h00, chemin de croix 10h00 à 17h00, confessions 18h30, office de la Passion du Seigneur, présidé par Mgr Georges Pontier, Administrateur Apostolique du diocèse **Samedi 16 avril 2022,** _**Samedi Saint**_ 9h00, office des Ténèbres 21h00, Veillée Pascale, «mère de toutes les veillées» présidée par Mgr Georges Pontier, Administrateur Apostolique du diocèse, au cours de laquelle se déroulera le baptême d’un catéchumène de la paroisse _**(Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)**_ **Dimanche 17 avril 2022,** _**Résurrection du Seigneur**_ 9h30, laudes 10h00, messe grégorienne 11h30, messe 17h45, vêpres 18h30, messe de la Résurrection du Seigneur présidée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire du diocèse de Paris _**(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO, Télévision catholique)**_

