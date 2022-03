Dimanche Découverte – Le groupe cathédrale au XVIè siècle et les guerres de religion à Chalon Chalon-sur-Saône, 10 avril 2022, Chalon-sur-Saône.

Dimanche Découverte – Le groupe cathédrale au XVIè siècle et les guerres de religion à Chalon Chalon-sur-Saône

2022-04-10 – 2022-04-10

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

3.6 3.6 EUR L’année 2021 a marqué le 500è anniversaire de la naissance de Pontus-de-Tyard, qui fut membre de la Pléiade, mais surtout, pour notre territoire, évêque de Chalon-sur-Saône, défendant une position mesurée et empreinte de tolérance pendant les guerres de religion.

Alors que deux expositions sont consacrées à ce haut personnage, à l’Espace Patrimoine jusqu’au 29 mai 2022 et au musée Denon jusqu’au 13 mars 2022, cette visite sera l’occasion de revenir sur le groupe cathédral au 16e siècle et sur les guerres de religion à Chalon. Ce thème est complètement inédit et fort riche, tant est différent l’aspect de cet ensemble avant et après l’an 1562, qui marque le début de ces guerres civiles qui ensanglantèrent la France.

Que s’est-il passé à Chalon pendant les guerres de religion ? Quelle fut l’ampleur des violences ? Des destructions ? Quel rôle joua la Ligue Catholique ? Quel pouvoir eurent les Protestants ? Et comment tout cela apparaît-il encore dans les bâtiments aujourd’hui ? Voici quelques-unes des questions qui seront soulevées lors de cette passionnante visite !

Chalon-sur-Saône

