Dimanche Découverte – Bastions, remparts et citadelle Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Dimanche Découverte – Bastions, remparts et citadelle Chalon-sur-Saône, 20 mars 2022, Chalon-sur-Saône. Dimanche Découverte – Bastions, remparts et citadelle Chalon-sur-Saône

2022-03-20 – 2022-03-20

A Chalon-sur-Saône, les travaux de fortifications du front nord, sont menés sous le règne d'Henri II, de 1547 à 1555, par Girolamo Bellamarto, ingénieur siennois, professeur de mathématiques et d'astronomie banni de Sienne, venu en France à la demande de François 1er. Bellamarto fait la synthèse des recherches françaises et italiennes, comme en témoignent les bastions St Vincent, St Paul, St Pierre et le bastion royal de Chalon-sur-Saône (vers 1550). Immédiatement après la prise de la ville par les protestants en 1562, il fut décidé de renforcer la défense de la cité ; L'abbaye Saint-Pierre fut transformée en lieu de garnison et son église servie de carrière de pierre en 1582. De nouveaux remparts furent élevés, en direction de la ville. Complétés par des fossés, ces éléments étaient clairement dirigés contre les habitants pour se prémunir des révoltes, dans le contexte des guerres de religion.

